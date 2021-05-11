2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan| 100310661
100310661 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 100310661 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 221,56721
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: 371,97624
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 855577
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100310661
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm Fakültesi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 221,56721
Tavan Puan: 371,97624
Başarı Sıralaması: 855577
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 287,48065
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 36
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 302,55191
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 33
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 282,95789
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 54
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.