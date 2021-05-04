2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310397

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni Bölümü tercih kod numarası 100310397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Zootekni Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Zootekni Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Zootekni Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban Puanı: 235,71182

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni Bölümü Tavan Puan: 303,60915

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni Bölümü Başarı Sıralaması: 501662

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310397

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,71182

Tavan Puan: 303,60915

Başarı Sıralaması: 501662

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 245,21195

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 28

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 248,57344

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 17

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,16577

Tavan Puan: 270,66550

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 290244

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 26

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.