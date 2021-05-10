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2021 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510313

200510313 | Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510313

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 200510313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Ekonomi Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Ekonomi Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 252,72066

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Tavan Puan: 391,77007

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 562525

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510313   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 252,72066

Tavan Puan: 391,77007

Başarı Sıralaması: 562525

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0

Yerleşen 2020 – 2021: 14

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,49894

Tavan Puan: 252,69922

Başarı Sıralaması:  694842

Kontenjan 2019:  9+0

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 357,76804

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  30+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 366,85230

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  36+0

Yerleşen 2017 : 31

taban-puan.jpg

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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