2021 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510313
200510313 | Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 200510313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Ekonomi Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Ekonomi Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 252,72066
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Tavan Puan: 391,77007
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 562525
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200510313
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 252,72066
Tavan Puan: 391,77007
Başarı Sıralaması: 562525
Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0
Yerleşen 2020 – 2021: 14
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,49894
Tavan Puan: 252,69922
Başarı Sıralaması: 694842
Kontenjan 2019: 9+0
Yerleşen 2019: 9
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 357,76804
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 30+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 366,85230
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 36+0
Yerleşen 2017 : 31
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.