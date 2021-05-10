2021 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511047
200511047 | Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü tercih kod numarası 200511047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Ekonomi ve Finans Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi ve Finans Bölümü kontenjanı 17+0 kişidir. 2020 yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanı: 247,11892
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Tavan Puan: 334,97395
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 606560
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200511047
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 247,11892
Tavan Puan: 334,97395
Başarı Sıralaması: 606560
Kontenjan 2020 – 2021 : 17+0
Yerleşen 2020 – 2021: 17
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,5247
Tavan Puan: 382,29052
Başarı Sıralaması: 733987
Kontenjan 2019: 16+0
Yerleşen 2019: 16
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 286,39998
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 20+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,06535
Tavan Puan: 283,63179
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 417384
Kontenjan 2017 : 20+0
Yerleşen 2017 : 20
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.