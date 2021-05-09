2021 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511065
200511065 | Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü tercih kod numarası 200511065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Ekonomi ve Finans Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi ve Finans Bölümü kontenjanı 22+0 kişidir. 2020 yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanı: 286,81332
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Tavan Puan: 345,16678
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 351918
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200511065
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 286,81332
Tavan Puan: 345,16678
Başarı Sıralaması: 351918
Kontenjan 2020 – 2021 : 22+0
Yerleşen 2020 – 2021: 22
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,51366
Tavan Puan: 323,65725
Başarı Sıralaması: 419206
Kontenjan 2019: 24+0
Yerleşen 2019: 24
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 253,52844
Tavan Puan: 300,36290
Başarı Sıralaması : 422000
Kontenjan 2018 : 20+0
Yerleşen 2018 : 20
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,50234
Tavan Puan: 331,08790
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 191753
Kontenjan 2017 : 20+0
Yerleşen 2017 : 20
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.