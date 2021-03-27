2021 Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510694 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 45+0 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 402,19067

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 436,45908

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 97600

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510694

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 402,19067

Tavan Puan: 436,45908

Başarı Sıralaması: 97600

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+0

Yerleşen 2020 – 2021: 45

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,58885

Tavan Puan: 432,95140

Başarı Sıralaması: 115340

Kontenjan 2019: 55+0

Yerleşen 2019: 55

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 325,5336

Tavan Puan: 444,80640

Başarı Sıralaması : 119000

Kontenjan 2018 : 56+0

Yerleşen 2018 : 56

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,27606

Tavan Puan: 398,78331

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 104456

Kontenjan 2017 : 50+0

Yerleşen 2017 : 50

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.