2021 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511717
200511717 | Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 200511717 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 64+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 438,03438
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200511717
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 438,03438
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 64+0
Yerleşen 2020 – 2021: 58
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 354,68982
Tavan Puan: 407,44115
Başarı Sıralaması: 87413
Kontenjan 2019: 64+0
Yerleşen 2019: 64
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 346,15055
Tavan Puan: 394,95384
Başarı Sıralaması : 77500
Kontenjan 2018 : 64+0
Yerleşen 2018 : 64
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 401,10008
Tavan Puan: 450,77267
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 37300
Kontenjan 2017 : 65+0
Yerleşen 2017 : 65
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.