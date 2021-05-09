2021 Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200511417
200511417 | Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200511417 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 275,89341
Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 334,86428
Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 409801
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200511417
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 275,89341
Tavan Puan: 334,86428
Başarı Sıralaması: 409801
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0
Yerleşen 2020 – 2021: 25
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,93151
Tavan Puan: 288,92362
Başarı Sıralaması: 465980
Kontenjan 2019: 18+0
Yerleşen 2019: 18
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 255,42071
Tavan Puan: 314,17968
Başarı Sıralaması : 408000
Kontenjan 2018 : 20+0
Yerleşen 2018 : 20
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,10951
Tavan Puan: 346,71816
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 205455
Kontenjan 2017 : 20+0
Yerleşen 2017 : 20
Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.