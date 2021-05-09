2021 Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510658
200510658 | Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 200510658 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 305,13728
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 362,86594
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 270783
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200510658
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 305,13728
Tavan Puan: 362,86594
Başarı Sıralaması: 270783
Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0
Yerleşen 2020 – 2021: 38
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,04226
Tavan Puan: 362,51136
Başarı Sıralaması: 296116
Kontenjan 2019: 38+0
Yerleşen 2019: 38
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 278,40675
Tavan Puan: 346,48459
Başarı Sıralaması : 275000
Kontenjan 2018 : 24+0
Yerleşen 2018 : 24
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,06784
Tavan Puan: 403,24407
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 156806
Kontenjan 2017 : 23+0
Yerleşen 2017 : 23
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.