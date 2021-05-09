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2021 Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510658

200510658 | Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510658

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 200510658 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 305,13728

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 362,86594

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 270783

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510658   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,13728

Tavan Puan: 362,86594

Başarı Sıralaması: 270783

Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0

Yerleşen 2020 – 2021: 38

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,04226

Tavan Puan: 362,51136

Başarı Sıralaması:  296116

Kontenjan 2019:  38+0

Yerleşen 2019: 38

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 278,40675

Tavan Puan: 346,48459

Başarı Sıralaması :  275000

Kontenjan 2018 :  24+0

Yerleşen 2018 : 24

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,06784

Tavan Puan: 403,24407

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  156806

Kontenjan 2017 :  23+0

Yerleşen 2017 : 23

taban-puan.jpg

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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