2021 Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200511162

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 200511162 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 303,03024

Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 347,35005

Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 202230

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200511162

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,03024

Tavan Puan: 347,35005

Başarı Sıralaması: 202230

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,95591

Tavan Puan: 381,97703

Başarı Sıralaması: 268915

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 286,14403

Tavan Puan: 360,59817

Başarı Sıralaması : 295000

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 424,47942

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 31+0

Yerleşen 2017 : 23

Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.