2021 Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200511092
200511092 | Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 200511092 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 32+0 kişidir. 2020 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 302,34461
Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Tavan Puan: 358,41072
Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 281992
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200511092
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 302,34461
Tavan Puan: 358,41072
Başarı Sıralaması: 281992
Kontenjan 2020 – 2021 : 32+0
Yerleşen 2020 – 2021: 32
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,91814
Tavan Puan: 375,11903
Başarı Sıralaması: 268987
Kontenjan 2019: 42+0
Yerleşen 2019: 42
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 273,64263
Tavan Puan: 340,65841
Başarı Sıralaması : 299000
Kontenjan 2018 : 62+0
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320,08136
Tavan Puan: 379,05879
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 169289
Kontenjan 2017 : 50+0
Yerleşen 2017 : 50
Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.