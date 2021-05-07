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2021 Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200511083

200511083 | Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200511083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   Eğitim Bilimleri Fakültesi   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 200511083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 428,01982

Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Tavan Puan: 444,39649

Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 13117

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200511083   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 428,01982

Tavan Puan: 444,39649

Başarı Sıralaması: 13117

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,93701

Tavan Puan: 417,68633

Başarı Sıralaması:  22466

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 382,26065

Tavan Puan: 400,99482

Başarı Sıralaması :  32000

Kontenjan 2018 :  8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,72641

Tavan Puan: 428,05159

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  22407

Kontenjan 2017 :  8+0

Yerleşen 2017 : 8

taban-puan.jpg

Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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