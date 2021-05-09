2021 Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510128
200510128 | Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 200510128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Sosyoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 276,03565
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 362,80808
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 408976
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200510128
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 276,03565
Tavan Puan: 362,80808
Başarı Sıralaması: 408976
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0
Yerleşen 2020 – 2021: 20
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,02081
Tavan Puan: 345,44920
Başarı Sıralaması: 436327
Kontenjan 2019: 25+0
Yerleşen 2019: 25
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 241,20877
Tavan Puan: 308,89075
Başarı Sıralaması : 521000
Kontenjan 2018 : 25+0
Yerleşen 2018 : 25
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,60938
Tavan Puan: 405,37201
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 257938
Kontenjan 2017 : 25+0
Yerleşen 2017 : 25
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.