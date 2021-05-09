2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1097105152021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puan| 202510731Yenilgisiz Şampiyon Serkan Özbalta'nın futbola bakış açısı2021 Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1014111162021 Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2038518432021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1036102612021 Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1031301192021 Amasya Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1009900342021 Toros Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2055900742021 İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208151154
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510128

2021 Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510128

200510128 | Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510128

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 200510128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Sosyoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 276,03565

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 362,80808

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 408976

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510128   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 276,03565

Tavan Puan: 362,80808

Başarı Sıralaması: 408976

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 20

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,02081

Tavan Puan: 345,44920

Başarı Sıralaması:  436327

Kontenjan 2019:  25+0

Yerleşen 2019: 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 241,20877

Tavan Puan: 308,89075

Başarı Sıralaması :  521000

Kontenjan 2018 :  25+0

Yerleşen 2018 : 25

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,60938

Tavan Puan: 405,37201

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  257938

Kontenjan 2017 :  25+0

Yerleşen 2017 : 25

taban-puan.jpg

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT