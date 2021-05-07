2021 Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510119

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 200510119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Sosyoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 425,48155

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 441,83364

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 14357

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510119

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 425,48155

Tavan Puan: 441,83364

Başarı Sıralaması: 14357

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,72791

Tavan Puan: 417,63527

Başarı Sıralaması: 20209

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 389,23571

Tavan Puan: 399,70157

Başarı Sıralaması : 25800

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,44586

Tavan Puan: 435,92396

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 24044

Kontenjan 2017 : 4+0

Yerleşen 2017 : 4

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.