2021 Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510119
200510119 | Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 200510119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Sosyoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 425,48155
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 441,83364
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 14357
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200510119
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 425,48155
Tavan Puan: 441,83364
Başarı Sıralaması: 14357
Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0
Yerleşen 2020 – 2021: 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 406,72791
Tavan Puan: 417,63527
Başarı Sıralaması: 20209
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 389,23571
Tavan Puan: 399,70157
Başarı Sıralaması : 25800
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 416,44586
Tavan Puan: 435,92396
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 24044
Kontenjan 2017 : 4+0
Yerleşen 2017 : 4
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.