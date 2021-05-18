2021 Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510279

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200510279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Yeni Medya (Fakülte) Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya (Fakülte) Bölümü kontenjanı 21+0 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya (Fakülte) Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 290,14801

Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 363,14576

Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 261375

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510279

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,14801

Tavan Puan: 363,14576

Başarı Sıralaması: 261375

Kontenjan 2020 – 2021 : 21+0

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,43218

Tavan Puan: 431,35500

Başarı Sıralaması: 364625

Kontenjan 2019: 25+0

Yerleşen 2019: 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 260,9956

Tavan Puan: 354,79123

Başarı Sıralaması : 480000

Kontenjan 2018 : 25+0

Yerleşen 2018 : 25

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,01072

Tavan Puan: 433,51160

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 290094

Kontenjan 2017 : 25+0

Yerleşen 2017 : 25

Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.