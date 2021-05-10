2021 Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101590124
101590124 | Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 101590124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü , Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 240,00554
Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 342,93970
Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 666849
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101590124
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 240,00554
Tavan Puan: 342,93970
Başarı Sıralaması: 666849
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,83391
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 538422
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 238,044
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 551000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,02758
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 591370
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.