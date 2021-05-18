2021 Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101510532

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 101510532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 331,82936

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 410,81737

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 104529

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101510532

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 331,82936

Tavan Puan: 410,81737

Başarı Sıralaması: 104529

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,35666

Tavan Puan: 377,02103

Başarı Sıralaması: 94024

Kontenjan 2019: 120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 338,29527

Tavan Puan: 425,26993

Başarı Sıralaması : 83400

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,10838

Tavan Puan: 407,68142

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 64135

Kontenjan 2017 : 120+3

Yerleşen 2017 : 123

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.