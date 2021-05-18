2021 Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101510532
101510532 | Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 101510532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 331,82936
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 410,81737
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 104529
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101510532
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 331,82936
Tavan Puan: 410,81737
Başarı Sıralaması: 104529
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 345,35666
Tavan Puan: 377,02103
Başarı Sıralaması: 94024
Kontenjan 2019: 120+3
Yerleşen 2019: 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 338,29527
Tavan Puan: 425,26993
Başarı Sıralaması : 83400
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 367,10838
Tavan Puan: 407,68142
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 64135
Kontenjan 2017 : 120+3
Yerleşen 2017 : 123
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.