2021 Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101550204

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 101550204 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Ayvalık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 194,50327

Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1653023

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101550204

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Ayvalık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 194,50327

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1653023

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199,2444

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1585361

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21