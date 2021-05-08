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2021 Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101510541

101510541 | Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101510541

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi   Necatibey Eğitim Fakültesi   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 101510541 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Necatibey Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 371,16291

Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Tavan Puan: 384,96030

Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 85605

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101510541   

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Necatibey Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 371,16291

Tavan Puan: 384,96030

Başarı Sıralaması: 85605

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,07817

Tavan Puan: 382,99476

Başarı Sıralaması:  84839

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 344,20238

Tavan Puan: 389,66203

Başarı Sıralaması :  80800

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,70938

Tavan Puan: 406,53302

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  43902

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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