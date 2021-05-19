2021 Balıkesir Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101590107

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101590107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 266,71598

Balıkesir Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 325,01339

Balıkesir Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 392612

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101590107

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 266,71598

Tavan Puan: 325,01339

Başarı Sıralaması: 392612

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,05347

Tavan Puan: 352,82005

Başarı Sıralaması: 360675

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 268,41629

Tavan Puan: 321,46338

Başarı Sıralaması : 419000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Balıkesir Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.