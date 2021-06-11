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2021 Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101550716

101550716 | Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101550716

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Balıkesir Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi     Altınoluk Meslek Yüksekokulu   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü tercih kod numarası 101550716 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü , Altınoluk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Taban Puanı: 203,47393

Balıkesir Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Tavan Puan: ---

Balıkesir Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1529373

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101550716   

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi  

FAKÜLTE: Altınoluk Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,47393

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1529373

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197,79677

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1607149

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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