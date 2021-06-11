2021 Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101550716
101550716 | Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 101550716 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü , Altınoluk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 203,47393
Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Tavan Puan: ---
Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 1529373
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101550716
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Altınoluk Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 203,47393
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1529373
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197,79677
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1607149
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31