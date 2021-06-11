2021 Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101550716

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 101550716 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü , Altınoluk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 203,47393

Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Tavan Puan: ---

Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 1529373

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101550716

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Altınoluk Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,47393

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1529373

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197,79677

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1607149

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31