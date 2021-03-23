2021 Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 101510435 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 500,07722
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 510,21243
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 15668
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101510435
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 500,07722
Tavan Puan: 510,21243
Başarı Sıralaması: 15668
Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4
Yerleşen 2020 – 2021: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 479,10413
Tavan Puan: 514,51859
Başarı Sıralaması: 14695
Kontenjan 2019: 140+4
Yerleşen 2019: 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 473,82303
Tavan Puan: 492,00713
Başarı Sıralaması : 14000
Kontenjan 2018 : 125+4
Yerleşen 2018 : 129
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 463,54376
Tavan Puan: 493,08091
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13175
Kontenjan 2017 : 110+3
Yerleşen 2017 : 113
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.