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2021 Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101550222

101550222 | Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101550222

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Balıkesir Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi     Ayvalık Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 101550222 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü , Ayvalık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 210,389

Balıkesir Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Balıkesir Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1431291

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101550222   

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi  

FAKÜLTE: Ayvalık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 210,389

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1431291

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,83253

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1439666

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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