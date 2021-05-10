2021 Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101510498

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 101510498 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü , Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 235,42461

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 301,24883

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 708332

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101510498

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,42461

Tavan Puan: 301,24883

Başarı Sıralaması: 708332

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,33739

Tavan Puan: 273,62535

Başarı Sıralaması: 635262

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 223,55496

Tavan Puan: 250,65016

Başarı Sıralaması : 684000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,73046

Tavan Puan: 279,42903

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 738388

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.