2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1058100142021 Eskişehir Osmangazi Üni. Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1038102232021 Pamukkale Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1086302052021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2025111112021 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1105900392021 Manisa Celâl Bayar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1025301992021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1126103332021 İstanbul Gedik Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2017902202021 Hasan Kalyoncu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2016101062021 İstanbul Aydın Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202412058
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Gemi İnşaatı Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 110670135

2021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Gemi İnşaatı Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 110670135

110670135 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Gemi İnşaatı Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 110670135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi   Denizcilik Fakültesi   Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110670135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi , Devlet , Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 342,91694

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 389,00198

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 169637

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110670135   

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 342,91694

Tavan Puan: 389,00198

Başarı Sıralaması: 169637

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,58227

Tavan Puan: 402,69889

Başarı Sıralaması:  171960

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT