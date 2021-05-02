2021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Gemi İnşaatı Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 110670135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110670135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi , Devlet , Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 342,91694

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 389,00198

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 169637

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110670135

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 342,91694

Tavan Puan: 389,00198

Başarı Sıralaması: 169637

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,58227

Tavan Puan: 402,69889

Başarı Sıralaması: 171960

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.