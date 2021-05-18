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2021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110670130

110670130 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110670130

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü tercih kod numarası 110670130 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban Puanı: 272,81564

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Tavan Puan: 297,69730

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Başarı Sıralaması: 355731

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110670130   

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 272,81564

Tavan Puan: 297,69730

Başarı Sıralaması: 355731

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,59451

Tavan Puan: 303,94183

Başarı Sıralaması:  321180

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 280,64363

Tavan Puan: 328,05554

Başarı Sıralaması :  330000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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