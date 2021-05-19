2021 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101630138
101630138 | Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 101630138 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bartın Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 267,19158
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Tavan Puan: 292,49909
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 389642
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101630138
ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Bartın
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 267,19158
Tavan Puan: 292,49909
Başarı Sıralaması: 389642
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,1231
Tavan Puan: 348,63300
Başarı Sıralaması: 284218
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 295,77439
Tavan Puan: 345,31288
Başarı Sıralaması : 241000
Kontenjan 2018 : 90+3
Yerleşen 2018 : 93
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 328,43457
Tavan Puan: 348,82892
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 132852
Kontenjan 2017 : 90+3
Yerleşen 2017 : 93
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.