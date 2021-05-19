2021 Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1051100212021 Süleyman Demirel Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1092306032021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1080900822021 Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1049101222021 Doğuş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2012902362021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1082902352021 Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1083300682021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1005301692021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2032112262021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106030023
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101630138

2021 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101630138

101630138 | Bartın Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101630138

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bartın Üniversitesi İslami İlimler   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın  ilinde bulunan Bartın Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü tercih kod numarası 101630138 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler   Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler   Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler   Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban Puanı: 267,19158

Bartın Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Tavan Puan: 292,49909

Bartın Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Başarı Sıralaması: 389642

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101630138   

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 267,19158

Tavan Puan: 292,49909

Başarı Sıralaması: 389642

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,1231

Tavan Puan: 348,63300

Başarı Sıralaması:  284218

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 295,77439

Tavan Puan: 345,31288

Başarı Sıralaması :  241000

Kontenjan 2018 :  90+3

Yerleşen 2018 : 93

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,43457

Tavan Puan: 348,82892

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  132852

Kontenjan 2017 :  90+3

Yerleşen 2017 : 93

taban-puan.jpg

Bartın Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bartın Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT