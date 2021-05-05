2021 Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610082

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 101610082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 291,81433

Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101610082

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 291,81433

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 275,24218

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,45148

Tavan Puan: 356,43666

Başarı Sıralaması : 294000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,39806

Tavan Puan: 285,80248

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 208430

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.