2021 Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610082
101610082 | Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 101610082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bartın Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 291,81433
Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101610082
ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: Bartın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 291,81433
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 275,24218
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: 12
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 249,45148
Tavan Puan: 356,43666
Başarı Sıralaması : 294000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,39806
Tavan Puan: 285,80248
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 208430
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.