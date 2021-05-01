2021 Başkent Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690362
200690362 | Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 200690362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 26+0 kişidir. 2020 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 369,17107
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 449,09794
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 133435
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200690362
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 369,17107
Tavan Puan: 449,09794
Başarı Sıralaması: 133435
Kontenjan 2020 – 2021 : 26+0
Yerleşen 2020 – 2021: 26
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 356,19684
Tavan Puan: 413,80802
Başarı Sıralaması: 104588
Kontenjan 2019: 13+0
Yerleşen 2019: 13
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 360,93275
Tavan Puan: 367,70798
Başarı Sıralaması : 81800
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.