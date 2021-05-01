2021 Başkent Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690362

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 200690362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 26+0 kişidir. 2020 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 369,17107

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 449,09794

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 133435

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690362

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 369,17107

Tavan Puan: 449,09794

Başarı Sıralaması: 133435

Kontenjan 2020 – 2021 : 26+0

Yerleşen 2020 – 2021: 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,19684

Tavan Puan: 413,80802

Başarı Sıralaması: 104588

Kontenjan 2019: 13+0

Yerleşen 2019: 13

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 360,93275

Tavan Puan: 367,70798

Başarı Sıralaması : 81800

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.