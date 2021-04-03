2021 Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200611152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 27+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 324,68532
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 427,92260
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 200943
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200611152
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 324,68532
Tavan Puan: 427,92260
Başarı Sıralaması: 200943
Kontenjan 2020 – 2021 : 27+0
Yerleşen 2020 – 2021: 27
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,25325
Tavan Puan: 353,71770
Başarı Sıralaması: 129637
Kontenjan 2019: 14+0
Yerleşen 2019: 14
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 326,68232
Tavan Puan: 356,62597
Başarı Sıralaması : 118000
Kontenjan 2018 : 14+0
Yerleşen 2018 : 14
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 363,81187
Tavan Puan: 377,82981
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 76336
Kontenjan 2017 : 14+0
Yerleşen 2017 : 14
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.