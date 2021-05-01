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2021 Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611001

200611001 | Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611001

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200611001 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 54+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 367,16852

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 449,08454

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 135915

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200611001   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 367,16852

Tavan Puan: 449,08454

Başarı Sıralaması: 135915

Kontenjan 2020 – 2021 : 54+0

Yerleşen 2020 – 2021: 54

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,96852

Tavan Puan: 386,02080

Başarı Sıralaması:  142857

Kontenjan 2019:  32+0

Yerleşen 2019: 32

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 315,80007

Tavan Puan: 367,07443

Başarı Sıralaması :  132000

Kontenjan 2018 :  24+0

Yerleşen 2018 : 24

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,22358

Tavan Puan: 348,11276

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  144719

Kontenjan 2017 :  24+0

Yerleşen 2017 : 24

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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