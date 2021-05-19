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2021 Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612114

200612114 | Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612114

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü tercih kod numarası 200612114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında Çizgi Film ve Animasyon   Bölümüne 23 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Taban Puanı: 259,66015

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Tavan Puan: 407,92005

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Başarı Sıralaması: 437720

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200612114   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,66015

Tavan Puan: 407,92005

Başarı Sıralaması: 437720

Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0

Yerleşen 2020 – 2021: 23

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,67828

Tavan Puan: 408,00224

Başarı Sıralaması:  508408

Kontenjan 2019:  21+0

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,76501

Tavan Puan: 357,35943

Başarı Sıralaması :  594000

Kontenjan 2018 :  21+0

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,14054

Tavan Puan: 383,84581

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  187254

Kontenjan 2017 :  9+0

Yerleşen 2017 : 9

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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