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2021 Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610524

200610524 | Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610524

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200610524 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 53+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 370,96531

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 444,66183

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 131280

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200610524   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 370,96531

Tavan Puan: 444,66183

Başarı Sıralaması: 131280

Kontenjan 2020 – 2021 : 53+0

Yerleşen 2020 – 2021: 53

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,96786

Tavan Puan: 411,35194

Başarı Sıralaması:  117221

Kontenjan 2019:  18+0

Yerleşen 2019: 18

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 348,29747

Tavan Puan: 383,42454

Başarı Sıralaması :  93600

Kontenjan 2018 :  18+0

Yerleşen 2018 : 18

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,27504

Tavan Puan: 387,22938

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  77171

Kontenjan 2017 :  18+0

Yerleşen 2017 : 18

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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