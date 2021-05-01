2021 Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610524
200610524 | Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200610524 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 53+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 370,96531
Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 444,66183
Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 131280
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200610524
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 370,96531
Tavan Puan: 444,66183
Başarı Sıralaması: 131280
Kontenjan 2020 – 2021 : 53+0
Yerleşen 2020 – 2021: 53
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 344,96786
Tavan Puan: 411,35194
Başarı Sıralaması: 117221
Kontenjan 2019: 18+0
Yerleşen 2019: 18
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 348,29747
Tavan Puan: 383,42454
Başarı Sıralaması : 93600
Kontenjan 2018 : 18+0
Yerleşen 2018 : 18
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,27504
Tavan Puan: 387,22938
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 77171
Kontenjan 2017 : 18+0
Yerleşen 2017 : 18
Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.