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2021 Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200690476

200690476 | Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200690476

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü tercih kod numarası 200690476 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Taban Puanı: 385,94315

Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Tavan Puan: 396,64667

Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Başarı Sıralaması: 20751

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690476   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,94315

Tavan Puan: 396,64667

Başarı Sıralaması: 20751

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,83834

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  21546

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 370,14784

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  29900

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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