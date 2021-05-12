2021 Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 200610278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 149+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 391,72367

Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200610278

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 391,72367

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 149+0

Yerleşen 2020 – 2021: 88

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,21379

Tavan Puan: 379,43092

Başarı Sıralaması: 132571

Kontenjan 2019: 140+0

Yerleşen 2019: 140

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 339,18848

Tavan Puan: 362,98797

Başarı Sıralaması : 89600

Kontenjan 2018 : 80+0

Yerleşen 2018 : 80

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,82994

Tavan Puan: 408,54292

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 43784

Kontenjan 2017 : 70+0

Yerleşen 2017 : 70

Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.