2021 Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200611788

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200611788 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 39+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 258,34256

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 330,78168

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 521426

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200611788

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,34256

Tavan Puan: 330,78168

Başarı Sıralaması: 521426

Kontenjan 2020 – 2021 : 39+0

Yerleşen 2020 – 2021: 39

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,54983

Tavan Puan: 301,92697

Başarı Sıralaması: 362211

Kontenjan 2019: 14+0

Yerleşen 2019: 14

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 265,51297

Tavan Puan: 290,16145

Başarı Sıralaması : 343000

Kontenjan 2018 : 14+0

Yerleşen 2018 : 14

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,03054

Tavan Puan: 315,21119

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 169616

Kontenjan 2017 : 14+0

Yerleşen 2017 : 14

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.