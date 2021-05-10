2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 4088106752021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan| 1003108372021 Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2020106932021 Gümüşhane Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1047900612021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1027303012021 Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2061114032021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1003102642021 Selçuk Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1089904442021 Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2005103312021 Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101510065
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200611788

2021 Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200611788

200611788 | Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200611788

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200611788 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 39+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 258,34256

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 330,78168

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 521426

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200611788   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,34256

Tavan Puan: 330,78168

Başarı Sıralaması: 521426

Kontenjan 2020 – 2021 : 39+0

Yerleşen 2020 – 2021: 39

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,54983

Tavan Puan: 301,92697

Başarı Sıralaması:  362211

Kontenjan 2019:  14+0

Yerleşen 2019: 14

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 265,51297

Tavan Puan: 290,16145

Başarı Sıralaması :  343000

Kontenjan 2018 :  14+0

Yerleşen 2018 : 14

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,03054

Tavan Puan: 315,21119

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  169616

Kontenjan 2017 :  14+0

Yerleşen 2017 : 14

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT