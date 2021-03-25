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2021 Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 200611213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 447,47755

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 451,52666

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 56742

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200611213   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 447,47755

Tavan Puan: 451,52666

Başarı Sıralaması: 56742

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,35534

Tavan Puan: 402,36399

Başarı Sıralaması:  67530

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 377,45802

Tavan Puan: 384,58093

Başarı Sıralaması :  68200

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,53689

Tavan Puan: 383,29307

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  61738

Kontenjan 2017 :  4+0

Yerleşen 2017 : 4

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Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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