2021 Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611576
200611576 | Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 200611576 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 54+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 295,39195
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 329,25529
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 311694
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200611576
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 295,39195
Tavan Puan: 329,25529
Başarı Sıralaması: 311694
Kontenjan 2020 – 2021 : 54+0
Yerleşen 2020 – 2021: 54
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,35508
Tavan Puan: 323,71369
Başarı Sıralaması: 314289
Kontenjan 2019: 45+0
Yerleşen 2019: 45
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 285,82711
Tavan Puan: 339,45295
Başarı Sıralaması : 241000
Kontenjan 2018 : 45+0
Yerleşen 2018 : 45
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 338,97742
Tavan Puan: 387,60671
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 128529
Kontenjan 2017 : 45+0
Yerleşen 2017 : 45
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.