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2021 Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200611646

200611646 | Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200611646

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 200611646 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 312,56626

Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 332,80577

Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 242898

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200611646   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 312,56626

Tavan Puan: 332,80577

Başarı Sıralaması: 242898

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,40796

Tavan Puan: 336,63712

Başarı Sıralaması:  253979

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 278,52396

Tavan Puan: 283,99348

Başarı Sıralaması :  274000

Kontenjan 2018 :  6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,71092

Tavan Puan: 314,90090

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  181608

Kontenjan 2017 :  6+0

Yerleşen 2017 : 6

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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