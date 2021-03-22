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2021 Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200690358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne Tıp Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 526,92117

Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 533,84561

Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 3594

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690358   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 526,92117

Tavan Puan: 533,84561

Başarı Sıralaması: 3594

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 514,98241

Tavan Puan: 517,18962

Başarı Sıralaması:  3337

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 513,46196

Tavan Puan: 519,99977

Başarı Sıralaması :  3120

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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