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2021 Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200690505

200690505 | Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200690505

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Ticari Bilimler Fakültesi   Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200690505 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü , Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 293,48005

Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 319,19857

Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 320420

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690505   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Ticari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 293,48005

Tavan Puan: 319,19857

Başarı Sıralaması: 320420

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,80177

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  302063

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,74604

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  330000

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,90339

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  183541

Kontenjan 2017 :  2+0

Yerleşen 2017 : 2

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Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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