2021 Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610181
200610181 | Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 200610181 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 45+0 kişidir. 2020 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 329,32073
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 389,37791
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 111334
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200610181
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 329,32073
Tavan Puan: 389,37791
Başarı Sıralaması: 111334
Kontenjan 2020 – 2021 : 45+0
Yerleşen 2020 – 2021: 45
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,72791
Tavan Puan: 370,38238
Başarı Sıralaması: 123739
Kontenjan 2019: 31+0
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 314,94885
Tavan Puan: 351,06628
Başarı Sıralaması : 154000
Kontenjan 2018 : 31+0
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,86851
Tavan Puan: 385,29989
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 162302
Kontenjan 2017 : 21+0
Yerleşen 2017 : 21
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.