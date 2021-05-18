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2021 Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610181

200610181 | Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610181

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Türkçe Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 200610181 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Türkçe Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 45+0 kişidir. 2020 yılında Türkçe Öğretmenliği    Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 329,32073

Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 389,37791

Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 111334

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200610181   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,32073

Tavan Puan: 389,37791

Başarı Sıralaması: 111334

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+0

Yerleşen 2020 – 2021: 45

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,72791

Tavan Puan: 370,38238

Başarı Sıralaması:  123739

Kontenjan 2019:  31+0

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 314,94885

Tavan Puan: 351,06628

Başarı Sıralaması :  154000

Kontenjan 2018 :  31+0

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,86851

Tavan Puan: 385,29989

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  162302

Kontenjan 2017 :  21+0

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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