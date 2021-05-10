2021 Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200610781
200610781 | Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200610781 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 36+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 256,03374
Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 337,57106
Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 538121
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200610781
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Ticari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 256,03374
Tavan Puan: 337,57106
Başarı Sıralaması: 538121
Kontenjan 2020 – 2021 : 36+0
Yerleşen 2020 – 2021: 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,19056
Tavan Puan: 296,92994
Başarı Sıralaması: 570299
Kontenjan 2019: 25+0
Yerleşen 2019: 25
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 227,94042
Tavan Puan: 279,54920
Başarı Sıralaması : 649000
Kontenjan 2018 : 25+0
Yerleşen 2018 : 25
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,20397
Tavan Puan: 294,22719
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 302626
Kontenjan 2017 : 25+0
Yerleşen 2017 : 25
Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.