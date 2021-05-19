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2021 Batman Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101710081

101710081 | Batman Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Batman ilimizde yer alan Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Batman Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101710081

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Batman Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman  ilinde bulunan Batman Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 101710081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Batman Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 231,08677

Batman Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 396,09875

Batman Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 644308

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101710081   

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,08677

Tavan Puan: 396,09875

Başarı Sıralaması: 644308

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,92285

Tavan Puan: 376,21878

Başarı Sıralaması:  506482

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 262,14435

Tavan Puan: 403,13974

Başarı Sıralaması :  470000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,11951

Tavan Puan: 350,15403

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  324708

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Batman Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Batman Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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