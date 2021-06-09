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2021 Bayburt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101890052

101890052 | Bayburt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bayburt ilimizde yer alan Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bayburt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101890052

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bayburt Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt  ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü tercih kod numarası 101890052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi   , Devlet , Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Bayburt Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Taban Puanı: 198,46682

Bayburt Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Tavan Puan: ---

Bayburt Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Başarı Sıralaması: 1600824

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101890052   

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 198,46682

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1600824

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192,89474

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1674824

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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