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2021 Bayburt Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101890032

101890032 | Bayburt Üniversitesi Posta Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bayburt ilimizde yer alan Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bayburt Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101890032

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bayburt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt  ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Posta Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 101890032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi   , Devlet , Posta Hizmetleri  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Posta Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 30 kişi yerleşmiştir.

Bayburt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Bayburt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Bayburt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101890032   

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 30

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196,66497

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1623769

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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