2021 Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101870171

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 101870171 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü , Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 269,29819

Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 723360

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101870171

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi

FAKÜLTE: Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 269,29819

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 723360

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,58686

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 740214

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: Doldu-82