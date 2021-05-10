2021 Bayburt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101810256

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bayburt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101810256 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi , Devlet , Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Bayburt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 237,32058

Bayburt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 282,32402

Bayburt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 691023

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101810256

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,32058

Tavan Puan: 282,32402

Başarı Sıralaması: 691023

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,05103

Tavan Puan: 260,31475

Başarı Sıralaması: 770160

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: 26

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 259,20570

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 11

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,9919

Tavan Puan: 320,84979

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 866799

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Bayburt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bayburt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.