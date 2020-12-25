Tüm dünya için oldukça sıkıntılı geçen 2020 yılı büyük bir bölümüyle geride kaldı. 2021 yılına yaklaşırken herkesin aklındaki soru ise '2021'de hangi günler tatil ve bayramlar ne zaman?' sorusu oldu. '2021 bayram takvimi | 2021 resmi ve dini bayramlar' konusunu araştıran kişiler için bu haberimizi derledik. İşte 2021 yılındaki resmi ve dini bayram tatilleri...

2021 BAYRAM TAKVİMİ | 2021 RESMİ VE DİNİ BAYRAMLAR

Toplamda 15,5 gün resmi tatilin olacağı 2021 yılında, başta Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta için günlerine denk geliyor. İşte o günler:

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

2021 yılında da bu yıl olduğu gibi son bayram tatili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 2021 yılında kutlanacak bayramların sonuna gelmiş oluyoruz.