2021 bekçi maaşı ne kadar? İlkokul, lise, üniversite mezunu bekçi maaşı ne kadar oldu?

2020 yılında ilkokul mezunu bekçiler 4 bin 302 TL alırken, önlisans ve lisans mezunu bekçiler 4.657 TL maaş alıyordu. 2021 asgari ücretin açıklanmasının ardından bugün TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini paylaştı. Böylelikle yeni zam oranları da belli oldu. Peki ilkokul, lise, üniversite mezunu bekçi maaşı ne kadar oldu? Ocak 2021 memur zammı ile bekçi maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

2021 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranlarıyla memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacağı öğrenildi.

Zamla birlikte ilkokul mezunu bekçi 4618 lira

Lise mezunu bekçi 4782 lira

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira maaş alacak.

NASIL BEKÇİ OLUNUR?

Günümüzde bekçilik mesleği büyük ilgi görüyor. Dolgun maaşla çalıştırılan bekçiler yeni adayları heveslendiriyor. Maaşların zamlanmasıyla bir çok kişi bekçi olma hayali kurmaya başladı. İşte bekçi olabilmek için yapmanız gerekenler;

3 aşamalı sınav olur, yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik...

Önce yazılı sınava girilir;

Yazılı sınavda; Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür sorularından soru çıkar. Sınavı geçme puanı en az 50'dir

Sonra fiziki yeterlilik sınavı;

Kabiliyet ön plandadır. Bu aşamada 60 puan alanlar başarılı sayılır. 60 puan alamayanlar ise başarısız sayılır.

Ardından sözlü sınav;

Özgüven ön plandadır. Bu sözlü sınavda kişinin bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, kişinin özgüveni ve vücut dilidir. Her biri ayrı ayrı olmak üzere yirmişer puandır. Bu sınavdan da 70 alan kişiler aşamayı başarılı bir şekilde geçirmiş olur.

Bu üç sınavın girişi yapıldıktan sonra tüm notlar hesaplanır. Bu hesaplamada yazılı ve fiziki sınavdan alınan puanın %25 i sözlü olan sınavın ise %50 si baz alınır.

BEKÇİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

İki seçeneğiniz var; online başvuru ve bireysel başvuru...

Online başvuruda https://pa.edu.tr/ adresinden ve ya e-devlet üzerinden başvuru yapılaiblir.

Bireysel başvuruda ön başvuru ile mesai saatleri arasında sağlık kontrollerini gerçekleştirmek için Polis Akademisine gidilir.

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BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alım şartları şöyle;

T.C. vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

En az 1.67 boy

Başvuru yaptığı yerde en az bir senede oturuyor olması

Askerliğini tamamlaması

Ağır hapis, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik veya başka bir suçtan hüküm giymemesi

Kötü tanınmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Silah kullanmaya bir engel olmaması

Alkol, uyuşturucu tedavisi görmemesi

Terör örgütüne katılmaması

Siyasi partiye üye olmaması

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI EVRAKLAR

Sınav dilekçesi,

Kimlik kartı,

Diplomanın aslı ve fotokopisi,

Dört adet biyometrik fotoğraf,

Sınav ücretinin yatırıldığını kanıtlayan dekont,

Askerliğin bittiğini gösteren belge.